Bugetul pentru 2023: Romania isi sprijina toti cetatenii si aloca cel mai mare buget de dezvoltare din istoria sa! (P)

Romania va avea anul viitor, prin votul pe care l-am acordat in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, cel mai mare buget de investitii din istoria recenta, atat ca procent din PIB (7,2%), cat si ca suma (110 miliarde de lei). Cresterea vine dupa ce si in 2022 am avut o bugetare de 90 de miliarde de lei pentru acest capitol, care a reprezentat si continua sa reprezinte piatra de temelie a guvernarilor liberale.Cifrele pot sa nu spuna nimic la prima vedere, dar e suficient sa spunem ca ... citeste toata stirea