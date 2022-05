Bullying-ul, fenomenul care poate distruge viitorul unui copil. Ce spun specialistii

Medicul psihiatru Cozmin Mihai a explicat pentru "Adevarul" fenomenul bullying-ului, care se manifesta tot mai accentuat in Romania, in ultimii ani. Bullying-ul este unul dintre fenomenele cele mai prezente in ultimii ani in scolile din Romania, dar si din intreaga lume, avand punctul de plecare inca din copilarie si ajungand pana la maturitate, la serviciu, in societate sau in mass-media. O data cu instalarea bullying-ului, se creeaza o stare de conflict intre victima si agresor, aceasta ... citeste toata stirea