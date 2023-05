Un buncar atomic ultrasecret a fost deschis pentru public in Danemarca. Construit pentru a rezista la un atac nuclear, acesta este acum un muzeu subteran uimitor care face lumina asupra "paranoiei nucleare" din timpul Razboiului Rece.In padurea Rold din nordul Iutlandei, la aproximativ 400 km nord-vest de Copenhaga, se gaseste un complex impresionant de buncare numit Koldrigsmuseet Regan Vest (Muzeul Razboiului Rece Regan Vest). Construit in mare secret in anii 1960, in timpul tensiunilor ... citeste toata stirea