"Bunica din Ucraina nu va pleca la Moscova. Va veni in Romania". Marturie din Basarabia

Din Republica Moldova, atacul Federatiei Ruse asupra Ucrainei e privit cu mai multa emotie decat ne putem imagina noi, romanii fiind aparati de frontiera UE si armele NATO. Aproape nu exista familie de basarabeni in care cel putin un membru al familiei sa nu fie plecat din tara, unii in Rusia, altii in Occident. "Ziarul de Iasi"a vorbit cu cativa confrati, pentru a vedea starea de spirit de dincolo de Prut. Mult mai multa emotie decat ne-am imagina...Marina Afanas, jurnalist in Republica ... citeste toata stirea