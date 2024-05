Bursa Generala a Locurilor de Munca, la Pascani si Iasi

* cei 81 agenti economici participanti au oferit 958 locuri de munca din toate domeniile de activitate, atat pentru meserii care nu necesita calificare, cat si pentru meserii care implica calificari inalte sau studii superioareAgentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi a organizat, in data de 17 mai 2024 Bursa Generala a Locurilor de Munca in municipiul Iasi, la Casa de Cultura a Studentilor si in municipiul Pascani, la Casa de Cultura "Mihail Sadoveanu".La eveniment, cei 81 ... citește toată știrea