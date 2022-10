"Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi": aproape 700 tineri ieseni, la un pas de angajare

Din cele 1.274 persoane participante la eveniment, 1.051 au fost absolventi * dintre acestia, 692 au fost selectati in vederea sustinerii interviului de angajare, iar 23 au certitudinea incheierii unui contract de munca corespunzator pregatirii profesionaleAgentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi a organizat, vineri, 7 octombrie,Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi", actiunea avand loc in doua locatii. In Iasi, la Casa de Cultura a Studentilor,Sala Foaier"si in ... citeste toata stirea