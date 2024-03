Burse speciale la o universitate din Iasi. Cum pot studentii sa incaseze cat un salariu minim pe economie

Profesorii confirma ca de cand bursele sunt mai multe si mai mari, performantele tinerilor au crescut. Sunt mai motivati sa invete si renunta la joburi in favoarea studiilor. Se intampla la Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV).Aproximativ 43% dintre studentii Universitatii de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) vor primi burse in urma rezultatelor obtinute la examenele din prima sesiune a acestui an universitar. De asemenea, cuantumul ... citește toată știrea