Bursele Consiliului Indian pentru Relatii Culturale (ICCR) pentru 2023-24 (P)

Consiliul Indian pentru Relatii Culturale are placerea de a anunta 129 de burse in cadrul programului "Schema burselor de schimb cultural Dr. S. Radhakrishnan" (A1206) la universitatile si institutele indiene pentru anul universitar 2023-24. Locurile pentru fiecare tara sunt fixe. Romania are cinci sloturi pentru aceste burse, doua pentru programele de licenta si trei sloturi pentru programele postuniversitare (masterat).ICCR ofera de asemenea 100 de burse internationale in cadrul programului ... citeste toata stirea