Ca la mafie: o intamplare cu furt, rapire, maini legate, batai, legat la ochi si pus in masina

Un tanar din Grozesti a trecut printr-o experienta terifianta in mainile unor "prieteni". Inspirati probabil din filmele cu mafioti, acestia s-au razbunat pentru disparitia unor pachete. Justitia s-a pronuntat abia dupa 7 ani de la comiterea faptelor. Intre timp, tanarul si-a si retras o parte a plangerilor depuse initial. Totusi, s-a ajuns la condamnari cu executare.Fratii Adrian si Claudiu Voica au fost trimisi in judecata in mai 2019, impreuna cu Madalin Poponet, pentru a raspunde de ... citeste toata stirea