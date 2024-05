"Ca proiectanti, avem sansa extraordinara de a fi dirijorii unei orchestre cu multe partite"

* dialog cuSilvia Pintilie, fondator In Land, castigatorulunui important premiu la Festivalul BIG SEE Opening Perspectives de la Ljubljana, la sectiunea Interior DesignBIGSEE este o competitie de arhitectura, design interior, design de produs si fashion design creata in Ljubljana, in anii 2000. Concursul se doreste a fi un promotor global al proiectarii sustenabile si o carte de vizita a generatiei "bio inteligente". BIGSEE se concentreaza pe incurajarea industriilor creative, cu focus pe ... citește toată știrea