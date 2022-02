Ca sa fie in ton cu ministrul Culturii, managerul Operei incearca sa se strecoare in PSD

Numele lui Andrei Fermesanu, managerul Operei Nationale Romane din Iasi, a aparut in cursul zilei de ieri intr-un comunicat de presa al Partidului Social Democrat in care era anuntata dizolvarea Organizatiei Municipale si numirea unei noi conduceri. In comunicatul respectiv se mentiona faptul ca a fost format un grup de lucru care are ca principala responsabilitate "punerea in practica a strategiei de lucru pentru reorganizarea si reformarea filialei municipale social-democrate".Al doilea ... citeste toata stirea