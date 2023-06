O parte dintre cabinetele medicilor de familie din mediul rural din judetul Iasi vor fi dotate cu aparatura medicala moderna in urma unui proiect de aproape 500.000 de euro derulat de Salvati Copiii si Fundatia OMV Petrom. In cadrul "Primul pas pentru sanatate", acestia si-au propus sa contribuie la scaderea ratei mortalitatii infantile in Romania prin investirea in aceste cabinete, pentru a incerca sa asigure un acces mai usor pentru viitoarele mame la servicii de preventie. Vor fi dotate 37 ... citeste toata stirea