Caderi de pietre pe Clisura Dunarii. O localitate nu are energie electrica

Caderi pe pietre au avut loc, sambata, pe Clisura Dunarii, in judetul Caras-Severin, in zona localitatii Divici. Drumarii au intervenit pentru a curata carosabilul si pentru a asigura scurgerea apelor. De asemenea, o singura localitate, din cele trei, nu este alimentata electric.Caderile de pietre au avut loc, sambata, pe DN57A, din cauza scurgerilor de pe versanti, in urma ploilor."Drumarii de la SDN Caransebes au intervenit in aceasta dimineata pe DN 57A in zona localitatii Divici si pe ... citeste toata stirea