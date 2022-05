Cainii parasiti umplu padocurile din tara. "Suferinta lor este foarte mare"

Criza din ultima vreme afecteaza si lumea animalelor, spun specialistii, pentru ca din cauze financiare, adaposturile pentru animale din tara sunt umplute, deoarece ce stapanii isi parasesc animalele. Fenomen alarmant in lumea animalelor, in special a cainilor, in ultimii ani, in Romania: tot mai multi caini sunt abandonati la marginea oraselor, iar acestia ajung mai apoi sa umple padocurile, in asteptarea unui nou stapan.Mana in mana cu acest fenomen, este insa fenomenul adoptiilor, cei mai ... citeste toata stirea