Ziua de sambata ne aduce soare, canicula in zonele de campie si de podis si cativa nori de ploaie, dupa-amiaza, pe la munte.La Iasi, temperaturile de 38-39 de grade Cesius vor pune stapanire pana marti inclusiv.Maximele pleaca de la 28 de grade in zona litoralului si ajung la 38 de grade in Lunca Dunarii.Vremea in taraVedem ce se intampla in fiecare regiune si incepem cu Dobrogea si cu Baraganul. Norii apar sporadic si se face foarte cald. Temperaturile urca pana la 37 de grade in zona ... citeste toata stirea