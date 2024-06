Calitatea aerului in municipiul Iasi, aproape de valorile normale

In perioada 30 mai - 2 iunie,indicele general de calitate a aerului corespunzator poluantilor monitorizati a oscilat in judetul Iasi de la "bun" la "acceptabil", conform datelor furnizate de statiile automate de monitorizare a calitatii aerului amplasate in teritoriu, se arata intr-un raport dat publicitatii luni de Agentia de Protectia Mediului (APM)."Masurarile automate de particule in suspensie PM10 au scop informativ iar depasirile inregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de ... citește toată știrea