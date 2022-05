Camera "Mama si copilul" in restaurant. Unde se gaseste localul dedicat intregii familii

Doi tineri parinti din Iasi au deschis un restaurant dedicat intregii familii. Fiind mamica, Raluca Baltag s-a gandit sa amenajeze o camera speciala dedicata mamelor si bebelusilor. Mamicilor uneori le este greu sa gaseasca un restaurant care sa nu provoace anxietate la o iesire in oras cu cel mic, mai ales cand acesta trebuie alaptat sau schimbat in oras. La asta s-au gandit doi tineri parinti din Iasi, care au deschis in urma cu cateva saptamani Carol's Place, unul dintre putinele restaurante ... citeste toata stirea