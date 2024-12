* "Arata-ne ca ai o camera in care s-ar caza si Mosu' si nu mai platesti caminul timp de trei luni". Aceasta este provocarea lansata de conducerea Directiei Servicii Studentesti de la TUIASIDirectia Servicii Studentesti de la Universitatea Tehnica "Gh Asachi" a lansat concursul "Camera unde s-ar caza Mos Craciun in Tudor". Studentii din Campusul Tudov Vladimirescu se pot implica in decorarea camerelor de camin intr-un mod cat mai creativ, in spiritul sarbatorilor de Craciun. Afisarea ... citește toată știrea