Caminele Primariei, reabilitate prin PNRR

Prin aceleasi fonduri se doreste reabilitarea termica a cinci blocuri din Centru, Tatarasi si Podu RosUn proiect de eficientizare energetica a cinci imobile din Iasi ar putea beneficia de fonduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Ansamblurile de locuinte avute in vedere sunt Blocul S4 situat in str. Ciurchi nr. 109 A, Blocul D2 din str. Oancea nr. 34, Blocul Z4 din Bulevardul Nicolae Iorga nr. 30, Blocul B3 - Scarile A, B si C situat in Bulevardul Stefan cel Mare nr. 4 ... citeste toata stirea