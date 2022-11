Un sofer a ramas fara camion dupa ce a fost prins de catre politisti ca transporta ilegal lemne din padure. Camionul a fost retinut de catre politisti."In seara zilei de 18 noiembrie, in cadrul unei actiuni organizate de politistii Serviciului de Ordine Publica si Politiei Oras Podu Iloaiei in colaborare cu reprezentanti ai Garzii Forestiere Suceava si Directiei Silvica Iasi, a fost oprit in trafic un autocamion condus de un ... citeste toata stirea