Cei 132 de prichindei din Prisacani, pentru care organizam Campania de Craciun, spera ca Mosul i-a trecut pe lista copiilor cuminti in acest an. Am aflat de la doamnele educatoare si invatatoare cat de buni, silitori si grijulii sunt acestia, iar noi ne dorim sa ii rasplatim cu ghetute imblanite si cu hainute numai bune pentru iarna. Intrati asadar in campanie, pentru a oferi o bucurie acestor copii mai curand obisnuitI cu lipsurile decat cu cadourile!Micutii spera ca va fi loc in sania lui ... citeste toata stirea