Campania de Craciun a ZdI - Povestea induiosatoare a familiei Stescu: cinci suflete, doua camere. Fara lumina, fara acte, fara apa

Satul Pietris adaposteste multe familii aflate in dificultate materiala. Prin Campania de Craciun a Ziarului de Iasi ne dorim sa le ajutam pe parte din acestea si sa le dam o speranta in plus inaintea sarbatorilor de iarna. Sunt familii iubitoare si grijulii, care se ocupa de educatia copiilor si spera sa le poata asigura toate resursele necesare.FOTO: imagini cu familia Stescu, ajutata in cadrul campaniei de Craciun a ZDIFamilia Stescu este formata din cinci suflete, care locuiesc in doua ... citeste toata stirea