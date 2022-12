Campania de Craciun a ZdI: sania Mosului s-a umplut la refuz. Iata bilantul in penultima zi de donatii!

Mai sunt doua zile pana cand prichindeii si familiile din Pietris vor intra in posesia tuturor cadourilor. Sania lui Mos Craciun de la Ziarul de Iasi s-a umplut cu daruri, pentru a aduce un zambet inaintea Sarbatorilor de iarna.Maine vom anunta ultimii donatori care au sprijinit campania noastra si care si-au dorit sa fie printre spiridusii Mosului in acest an. Inca mai puteti aduce donatii la sediul nostru (bd. Nicolae Iorga nr. 35) astazi, ultima zi a campaniei.Cine s-a alaturat ... citeste toata stirea