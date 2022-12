Campania de Craciun: Ajutoarele pentru scolarii din Pietris vin si prin viramente bancare sau prin Revolut

Cei 100 de copii de la Scoala Primara din Pietris vor sa fie pe lista copiilor cuminti anul acesta si spera ca Mos Craciun ii va rasplati cu ghetute imblanite si cu hainute numai bune pentru iarna. Ziarul de Iasi incearca si in acest an sa fie unul din spiridusii Mosului si vrea ca aceste suflete mici si nevinovate din Pietris sa fie ajutate.Pentru a ajunge la scoala, multi copii au de parcurs distante considerabile, fiind nevoiti fie sa urce, fie sa coboare dealuri in conditii meteo, de cele ... citeste toata stirea