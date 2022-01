Campania de vaccinare a minorilor de 5-11 ani a inceput promitator la Iasi. Ce recomanda insistent medicii

Medicii atrag atentia pentru ca parintii sa aiba maxima atentie cu copiii nou-nascuti, sa poarte masca in preajma acestora si sa se respecte masurile de igiena. Campania de vaccinare a minorilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani a inceput promitator la Iasi, in trei zile imunizandu-se 50 de copii impotriva COVID-19."Este un inceput bun, dar incidenta cazurilor de infectare cu tulpina Omicron la copii este mult mai mare in acest val decat incidenta cazurilor din valul 4. De remarcat este ... citeste toata stirea