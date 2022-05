Campania de vaccinare cu doza 4. De ce se tem medicii de familie care au primit refuzuri pe banda rulanta

Medicii de familie spun ca au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a-i convinge pe batrani si pe cei care sufera de afectiuni cronice sa faca doza a IV-a. Campania de vaccinare cu cea de-a IV-a doza a inceput cu stangul la Iasi. Cei care doresc sa se imunizeze pot fi numarati pe degete, in ciuda apelurilor facute de medicii de familie.Oamenii invoca cele mai multe motive: de la faptul ca au facut primele doze cu Johnson and Johnson si nu pot sa-si administreze vaccin de la alt producator ... citeste toata stirea