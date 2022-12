Campania ZdI: Ce are Mosul in sac pentru fiecare prichindel din Pietris, pentru scoala, gradinita si pentru familiile nevoiase. Lista completa

Mos Craciun ii viziteaza astazi pe prichindeii din Pietris cu sacul plin de daruri achizitionate datorita generozitatii iesenilor si nu numai. Doua camioane si o duba, puse la dispozitie, ca in fiecare an, de Viorel Blajut, transporta darurile spre sat. Atat cei 100 de prescolari si scolari din clasele primare, cat si cei 81 de copii din gimnaziu se vor innoi inaintea Sarbatorilor de iarna si se vor bucura de multe dulciuri si jucarii. In pachete se gasesc ghetute din piele, imblanite, geci ... citeste toata stirea