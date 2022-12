Campania ZdI, decizie de ultima ora: extindem ajutorul si la gimnaziu!

Am pornit la acest drum cu gandul de a le asigura celor 100 de prichindei de scoala primara si gradinita din satul Pietris ghetute imblanite, caciulite, fular si manusi, pentru a-i ajuta sa treaca mai usor prin frigul acestei ierni. Astazi este ultima zi in care se mai pot face donatii in contul Scolii din Pietris.La sediul "Ziarul de Iasi" se mai pot aduce donatii pana vineri, 16 decembrie 2022. Ieri am inregistrat noi donatii din partea iesenilor inimosi. Avem si o veste foarte frumoasa: ... citeste toata stirea