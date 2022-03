Campanie de donare de sange pentru Ucraina. "Facem apel la toti donatorii cu sange de erou"

In intreaga tara s-au organizat campanii de donare sanguina pentru a sprijini Ucraina. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Iasi si-a prelungit programul pentru ca mai multi voluntari sa poata veni sa doneze. "Sange pentru Ucraina". La Centrul de Transfuzie Sanguina din Iasi a debutat campania nationala de donare "Sange pentru Ucraina". Alaturi de celelalte spitale militare, si cel de la Iasi este implicat in acest gest umanitar.Nevoia de sange este o nevoie constanta in Romania, la fel ... citeste toata stirea