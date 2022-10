Campanie de ecologizare: voluntarii au inceput curatenia in comunele judetului

Consiliul Judetean Iasi in parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi (ADIS) desfasoara in perioada 10 octombrie - 20 noiembrie o campanie de ecologizare a zonelor din judet afectate de abandonarea sau depozitarea ilegala a deseurilor."Este pentru oricine doreste sa se inscrie in campanie, iar cererea poate fi transmisa de catre toate primariile judetului Iasi. Astazi am inceput campania in comuna Mogosesti, unde au fost peste 50 de voluntari, reprezentanti ... citeste toata stirea