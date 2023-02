Campanie de informare cu privire la locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilitati "AL MEU. Si handicapul, si locul de parcare"

Asociatia Persoanelor cu Handicap din Romania - Filiala Judeteana Iasi (APHR), in parteneriat cu Politia Locala Iasi, organizeaza in perioada 10 februarie - 10 mai 2023 campania "AL MEU. Si handicapul, si locul de parcare". Plecand de la ideea ca dreptul persoanelor cu dizabilitati de a avea locuri de parcare nu este un moft, ci o necesitate, campania isi propune sa informeze in acest sens, pentru o mai buna comunicare si intelegere intre persoanele din aceasta categorie si restul societatii in ... citeste toata stirea