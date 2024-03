Campioana nationala la tir cu arcul, de la USV are doar medii de 10!

* "Mai sunt momente cand imi pierd motivatia din cauza presiunii pe care o pun singura pe mine, dar reusesc sa ma redresez. Cand am venit la facultate stiam ca nu voi putea continua antrenamentele la aceeasi frecventa ca inainte, asa ca am pus facultatea pe primul loc. Totusi, am continuat sa merg la antrenamente si competitii la care programul imi permitea", sustine Maria Alexandra Creanga, studenta in anul III la USVPentru o studenta la Peisagistica, la Universitatea de Stiintele Vietii ... citește toată știrea