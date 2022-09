Campion la tenis in scaun rulant. Viata l-a invatat pe Mihai Gaita sa devina dublu invingator

Cer, gard, cer, pamant, pom sunt elementele pe care si le mai aduce aminte Mihai Gaita de la accidentul de masina pe care l-a suferit. E aproape un deceniu de atunci, iar viata in scaun rulant nu are un raspuns fara iz de frustrare si suparare. Nu vorbeste prea multe despre momentul care i-a schimbat toata existenta, desi face mai multe lucruri decat fac altii pe doua picioare. Cei din jur, in schimb, ii amintesc zilnic ca este pe patru. In spatele intentiei lor de a ajuta, trezeste in el ... citeste toata stirea