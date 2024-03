Campionul traseistilor din politica ieseana: a schimbat de 7 ori partidul. Declara venituri bugetare de 18.000 euro/luna

Cine nu a auzit de Tudor Ciuhodaru, politicianul care a facut cariera cu stetoscopul sau medicul care a consultat - la propriu - aproape toate partidele politice? Bacauan de origine, s-a stabilit in Iasi dupa absolvirea UMF in 1993, cu prima specializare medicina de urgenta (1997). Astazi, potrivit declaratiilor sale, este medic in cadrul Spitalului de Neurochirurgie.Ironia face ca directorul acestui spital sa fie nominalizat de PSD Iasi pentru europarlamentarele din 9 iunie, in vreme ce ... citește toată știrea