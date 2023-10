Administratia comunei Miroslava pune pe masa nu mai putin de 67,7 milioane de lei pentru atribuirea unui contract de lucrari ce vizeaza extinderea retelei de canalizare in toate cele 13 sate. Sunt mentionat lucrari de sapatura si terasamente, umpluturi, instalare conducte, foraje - subtraversari, precum si lucrari electrice.Lungimea retelei de canalizare va fi extinsa cu 51 km, vor fi amplasate conducte de refulare in total 6,5 km, sunt prevazute 2150 de racorduri la proprietati (in camine de ... citeste toata stirea