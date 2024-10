"Cand arta se transforma in carte si cartea in arta" la FILIT 2024

In cadrul editiei a XII-a a Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi - FILIT, la Muzeul "Sf. Ierarh Dosoftei - Mitropolitul" va putea fi admirata o carte-obiect de arta creata de Ioana Aida Furnica, artista de origine romana din Spania.Aceasta a fost realizata in cadrul primei editii a Rezidentelor "No Frontier", o initiativa a Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, in parteneriat cu Asociatia "Patrimoniu pentru comunitate" Iasi. Proiectul a fost lansat in anul 2024 ... citește toată știrea