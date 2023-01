Cand cei mici se sufoca din cauza celor mari: primarii se plang ca nu pot folosi banii - se apropie alegerile si nu au ce arata

Unii primari de comune s-au plans ca santierele ApaVital se prelungesc si blocheaza proiecte locale. Conducerea societatii de apa s-a aratat deschisa la discutii care sa evite orice incurcatura care ar duce la pierderea finantarilor. Toate partile s-au impacat in fata sefului CJ.Nici bine n-am intrat in anul preelectoral 2023 si au inceput pregatirile pentru numaratul bobocilor dinaintea alegerilor din 2024. Pana la localele de anul viitor mai e un an si jumatate si sunt putine panglici de ... citeste toata stirea