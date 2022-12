Cand intunericul pare de nepatruns, lumina vine de unde te astepti mai putin! (P)

"Bine ca se termina!" imi vine sa spun aproape de fiecare data cand ma gandesc la 2022. Un an care a fost greu inca din primele sale momente. Cu atat mai complicat cu cat venea dupa alti doi dificili, anii pandemiei.Cine si-ar fi imaginat, chiar si pe 23 februarie, ca va incepe un razboi, din nou, langa granita Romaniei? Am fost avertizati, dar acest razboi parea - si este, de fapt - atat de absurd, incat am speram pana in ultimul moment ca nu va fi posibil.Si totusi, s-a intamplat. Iar ... citeste toata stirea