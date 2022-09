Cand trebuie sa platesti comision la agentia imobiliara si cand nu? Iata ce a patit o ieseanca la cumpararea unui apartament!

O ieseanca a incercat sa scape de plata comisionului catre o firma de intermedieri imobiliare, cumparand direct apartamentul prezentat de aceasta. Urmarea a fost un proces in care firma a cerut plata unei sume echivaland cu triplul comisionului, plus penalitati.Conform plangerii depuse de Better H&A SRL, firma incheiase in aprilie anul trecut un contract cu C.L.A., in temeiul caruia i-a prezentat un apartament. Ulterior insa, femeia incheiase un contract de vanzare-cumparare direct cu ... citeste toata stirea