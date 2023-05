Ca in fiecare an, pretendentii care vor sa sustina concursul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxa de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) fac o oprire la Inaltpreasfintitul Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Acestia trebuie sa se inscrie inca de pe acum pentru a primi arhiereasca binecuvantare, necesara participarii si, ulterior, inmatricularii la cursurile de teologie.In acest an, interviul pentru acordarea acestei binecuvantari din partea lui IPS Teofan ... citeste toata stirea