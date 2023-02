Candy Bar-ul sau "coltul dulce" din cadrul evenimentelor este din ce in ce mai cerut. Un element de nelipsit din cadrul momentelor festive (P)

Cofetaria Friscot a inregistrat un record propriu in anul 2022, in ce priveste participarea la evenimente cu Candy Bar-uri spectaculoase. Pana in prezent au realizat peste 1010 dintre acestea.Fie ca vorbim de nunti, botezuri, petreceri aniversare sau cele corporate, Candy Bar-urile sunt o surpriza dulce pentru invitati si aduce un plus cadrului festiv. Iar daca te intrebi ce ar contine mai exact acest "colt dulce", sunt cele mai apreciate delicii: torturi, prajiturele clasice, dar si cele ... citeste toata stirea