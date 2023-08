Romania se topeste sub valul de canicula. O masa de aer fierbinte din nordul Africii a ajuns pe teritoriul tarii noastre si aduce temperaturi de 41 de grade, la umbra. Cel mai rau va fi in sudul si vestul tarii. Acolo, meteorologii au emis cod portocaliu de canicula.Intreaga tara este, vineri, sub cod galben de canicula, temperaturile urmand sa depaseasca 37 de grade in mod frecvent. In Crisana si Banat, precum si in jumatatea de sud a Olteniei si a Munteniei este cod portocaliu. "Vineri (04 ... citeste toata stirea