Astfel, in sudul si estul Munteniei, in cea mai mare parte a Moldovei si in partea continentala a judetului Constanta se vor inregistra temperaturi maxime de 37 - 39 de grade, iar minimele se vor situa intre 18 si 22 de grade, astfel incat disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.In aceste zone, meteorologii au emis Cod portocaliu de canicula, fiind afectate judetele: Botosani, Iasi, Vaslui, Bacau (partea de est), ... citeste toata stirea