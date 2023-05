In perioada 20.03.2023- 24.03.2023 la Gradinita cu Program Prelungit Cuvioasa Parascheva Iasi, au avut loc cateva activitati deosebite desfasurate in parteneriat cu 10 profesori si 10 copii din Ostrava, Cehia si Çarsamba, Turcia in cadrul proiectului Catching language universality with music. Proiectul are menirea de a transmite informatii despre zona, traditii si folclor dar si de a impartasi interesul pentru muzica, de a observa modalitatile de realizare a educatiei muzicale in ... citeste toata stirea