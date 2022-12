Capat Dacia se schimba din temelii. Lucrari de 50 de milioane de euro incep in zona

Lucrarile de construire a unui depou in Dacia au fost autorizate de catre Primaria Iasi. Recent, municipalitatea a asigurat si finantarea proiectului astfel ca licitatia de executie poate fi lansata.Amintim ca amenajarea unui nou depou va fi facuta cu fonduri rambursabile, respectiv dintr-un credit contractat la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), cu o valoare de pana la 50 milioane euro. Primaria are la dispozitie peste 5,5 ha in vederea construirii noului depou. Pe cea ... citeste toata stirea