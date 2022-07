O groapa periculoasa zace nesemnalizata de cateva zile in Pacurari. Chipurile, in zona tocmai s-a asfaltat.Un iesean care locuieste in zona sustine ca a anuntat Citadin despre problema, insa a fost ignorat."Cam asa au lasat in urma dupa asfaltare. De cateva zile e asa in spate la KAUFLAND PACURARI. Capcana perfecta pe timp de noapte. ... citeste toata stirea