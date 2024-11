Capodopere ale muzicii clasice, oferite de Filamornica "Moldova"

Filarmonica "Moldova" din Iasi invita publicul sa se bucure de doua seri exceptionale de muzica simfonica in luna noiembrie, desfasurate in atmosfera eleganta a Casei de Cultura a Studentilor Iasi. Concertele, programate pentru datele de 22 si 29 noiembrie, promit sa aduca in fata publicului capodopere ale muzicii clasice si momente de mare emotie artistica.Pe 22 noiembrie, la ora 19:00, orchestra simfonica a Filarmonicii, sub bagheta talentatului dirijor Cristian Orosanu, va interpreta un ... citește toată știrea