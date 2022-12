Capricii si cochetarii feminine, la Palatul Culturii

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi invita publicul, in perioada 21 decembrie 2022 - 19 martie 2023, la Palatul Culturii, sa viziteze microexpozitia"Capriciu si cochetarie feminina: trusa de toaleta a Adelei Sturdza Kogalniceanu", tema care continua seria evenimentelor derulate sub titulatura "Piese de exceptie din colectiile Muzeului de Istorie a Moldovei".In saloanele secolului al XIX-lea, atat in Iasi, cat si in Bucuresti, o intreaga generatie manifesta dorinta de a trai cu ... citeste toata stirea