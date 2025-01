"Cararile Luminii", primul vernisaj din acest an de la Palatul Culturii

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi invita publicul sa viziteze expozitia "Cararile Luminii", semnata de reputatul artist Silviu Oravitzan si desfasurata in perioada 31 ianuarie - 23 martie 2025, la Palatul Culturii, in spatiile Muzeului de Istorie a Moldovei.Organizata in parteneriat cu Muzeul National al Bucovinei, Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Muzeul National al Banatului si Fundatia "Oravitzan", expozitia va fi prezentata de pr. prof. Radu Preda, in cadrul vernisajului care va ... citește toată știrea