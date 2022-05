Caravana "Blood Network" vine la Iulius Mall Iasi. Doneaza sange si primesti un abonament full la UNTOLD

Caravana "Blood Network" ajunge in acest weekend la Iulius Mall Iasi si ii asteapta din nou pe eroi sa salveze vieti si sa se bucure de experiente de neuitat la festivalul Untold. Daca vrei fii si tu printre headlinerii campaniei, vino la caravana, doneza sange, inscrie-te in reteaua "Si Eu Donez" si primesti un abonament full la Untold, dar si un voucher de cumparaturi in valoare de 100 de lei, valabil in magazinele Kaufland. Donarea la caravana mobila se face in limita locurilor disponibile ... citeste toata stirea